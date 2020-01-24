تأخر في تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية

تثير امتحانات الكفاءة المهنية جدلا كبيرا في صفوف العاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، خاصة أنها عرفت ارتباكا كبيرا وتأخرا في موعد تنظيمها هذه السنة خلافا للسنوات الماضية.

وبعد أن كان يتم إجراء الاختبارات أواخر دجنبــر من كــل سنة، فإنه إلى حدود الآن لم يتم الإعلان عن موعد إجرائها.

يشــار إلـى أن 2017 عرفــت اتخاذ إجراءات مكنت المــوارد البشرية المتعاقـــدة بالأجور المماثلة للعاملين النظاميين المنقــولين مـــن الإذاعــــة والتلفــزة المغربيــة “إر تي إم” إلى الشركة الوطنية للإذاعــة والتلفزيــون “إس إن إر تي”، من الاستفــادة من القــواعـــد والأحكــام نفسها الخاصة بالعاملين المنقولين في ما يتعلق بتدبير المسار المهني.

وخلال السنة ذاتها تمت أجرأة ذلك المسعى بإحداث لجنة من أجل دراسة وإرساء طرق الترقية للموارد البشرية المعنية، توجت مهامها بإخضاع عقود العمل للتغييرات المتعلقة بالأحكام الخاصة بطرق الترقية التي ستطبق على المتعاقدين، الذين لديهم أجور مماثلة للعاملين النظاميين المنقولين.

أ. ك