"قلبي نساه" لا يعول فقط على بطمة - جريدة الصباح

المسلسل يضم نجوما وفريق العمل يستعد لتصوير أول المشاهد

علمت "الصباح" أن فريق عمل مسلسل "قلبي نساه"، والذي كان من المقرر أن تجسد فيه دنيا بطمة، دور البطولة، يستعد لتصوير مشاهده الأولى، رغم الأزمة التي تمر منها المغنية المغربية، ومتابعتها في ما أضحى يعرف بملف "حمزة مون بيبي".

وكشفت المصادر ذاتها أنه سينطلق تصوير المشاهد الأولى من المسلسل، فبراير المقبل، إذ وضعت اللمسات الأخيرة على العمل، وأن الفريق على استعداد لتنفيذ المشروع التلفزيوني الذي من المنتظر أن يعرض على شاشة قناة "غم بي سي5"، وأن يكون ضمن شبكة برامجها.

وأوضحت المصادر ذاتها أن العمل، لا يعتمد على وجود بطمـــة فقط، إذ يضم أسمـــاء أخـــرى مهمة في الساحة الفنيـــة، من بينهم منى فتو ومريـــم الزعيمي ونفيسة بنشهيدة وأسامــة البسطـــاوي وربيع القاطي.

وفي الوقت الذي يروج له أنه تم الاتفاق مع فنانة أخرى، لتعويض دنيا بطمة، وأن الشركة المكلفة بالإنتاج، منحت الدور لاسم آخر، نفت المصادر ذاتها الخبر، مؤكدة أنه لم يتقــــرر، إلى حـــدود كتــــابة هذه الأسطــــر، إبعـاد دنيا عن العمل، وأن كل ما يتم تــــداوله لا أساس له من الصحة.

وفي سياق متصل، سيتكلف بإخراج المسلسل الجديد إبراهيم الشكيري، فيما تكلفت كليلة بونعيلات بكتابة السيناريو، علما أن قصة المسلسل اجتماعية درامية، إذ أن الشركة المكلفة بالإنتاج أخذت على عاتقها أن تقدم عملا متكاملا بمواصفات عالمية، سواء من في ما يتعلق بالديكورات أو الملابس وغيرها.

وقالت مسؤولة بشركة تنفيذ الإنتاج، في تصريح سابق لـ"الصباح"، إن فريق العمل يحرص على تميزه بمواصفات عالمية، و"هو الأمر الذي سنشتغل عليه، وسنحققه، لجذب مشاهدين من دول عربية أخرى"، على حد تعبيرها.

وأكدت المتحدثة ذاتها أن المغرب يتوفر على طاقات كثيرة ومهمة سواء في التمثيل وكتابة السيناريوهات أو الإخراج وغيرها، لابد من استغلالها لتقديم أعمال في المستوى، "وهو ما سنحرص عليه لتحقيق الأهداف".

يشار إلى أن بطمة أكدت، في وقت سابق، أنها ستخوض، لأول مرة تجربة التمثيل من خلال دورها في مسلسل "قلبي نساه"، مشيرة إلى كانت متحمسة لخوض التجربة.

إيمان رضيف