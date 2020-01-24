مؤتمر استثنائي لاتحاد الكتاب

أكد حسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة، أنه سيتم العمل على ضمان إنجاح المؤتمر الاستثنائي لاتحاد كتاب المغرب، المنتظر تنظيمه يومي 18 و19 أبريل المقبل، مشيرا إلى الأدوار الأساسية التي تلعبها المؤسسة، التي يتعين الحفاظ على مكتسباتها ودعم أنشطتها. وجاء تصريح عبيابة خلال لقائه الأسبوع الجاري بوفد عن اتحاد كتاب المغرب، لتدارس القضايا والإجراءات التنظيمية المرتبطة بانعقاد المؤتمر الاستثنائي له. وقال عبيابة إن الوزارة ستحرص على دعم ومواكبة وتشجيع المشاريع والأنشطة الفكرية والفنية والإبداعية التي من شأنها الإسهام في التنمية الثقافية الشاملة والمستدامة بالمغرب، وكذلك تقريب الفعل الثقافي من مجموع مناطق المملكة، وتكريسا لمبادئ العدالة المجالية ذات الصلة بالقطاع.

أ . ك