الملك يهنئ إيكاتيريني ساكيلاروبولو بمناسبة انتخابها رئيسة لليونان - جريدة الصباح

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى إيكاتيريني ساكيلاروبولو، وذلك بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية اليونان.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أصدق التهاني وأخلص المتمنيات للرئيسة إيكاتيريني ساكيلاروبولو بكامل التوفيق في مهامها السامية لتحقيق ما يصبو إليه الشعب اليوناني الصديق من تقدم ورخاء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك "وبهذه المناسبة، أعرب لكن عن ارتياحي لما يجمع بين بلدينا من علاقات قائمة على التقدير المتبادل والتعاون المثمر، مؤكدا لفخامتكن حرصي على العمل سويا معكن من أجل تمتين هذه العلاقات، وتعزيز الدينامية التي تطبعها لتشمل مختلف المجالات، لما فيه صالح شعبينا الصديقين".