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برقية تهنئة من الملك إلى شكيب العلج بمناسبة انتخابه رئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب

منذ ساعتين
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بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى شكيب العلج بمناسبة انتخابه رئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب .

ومما جاء في برقية جلالة الملك “يطيب لي بمناسبة انتخابك رئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب ، أن نعرب لك عن تهانئنا ، مباركين لك الثقة التي حظيت بها لقيادة هذه الهيئة الاقتصادية الوازنة ” .

وأضاف جلالة الملك ” كما نود أن نعبر لك ، ومن خلالك ، لكافة أعضاء ومكونات الاتحاد ، عن سامي تنويهنا وأصدق متمنياتنا لكم بكامل التوفيق في سعيكم الحثيث للنهوض بأداء المقاولات المغربية في مختلف القطاعات ، بما يكرس دورها الحيوي كرافد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وكفاعل وطني منخرط في خدمة العلاقات التجارية والشراكات الاستراتيجية التي تربط المغرب بدول شقيقة وصديقة “.

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