ماحي بينبين على “دوزيم”

سيلتقي مشاهدو القناة الثانية اليوم (الخميس) مع حلقة جديدة من البرنامج الشهري “لدي أشياء كثيرة لأقولها لكم” من إعداد وتقديم حنان حراث.

وسيحل الفنان ماحي بينبين، الفنان التشكيلي والنحات والكاتب ضيفا على حلقة البرنامج، التي تدعو مشاهدي “دوزيم” إلى رحلة عبر محطات يسترجع من خلالها صفحات من ذكرياته.

وستتنقل حنان حارث رفقة ضيفها ماحي بينبين بين مجموعة من الفضاءات من بينها أزقة مراكش، حيث يستعيد ذكريات طفولته، كما تواصل جولتها رفقته عبر عدد من الأمكنة، والتي على هامش زيارتها يتم الحديث حول مواضيع مختلفة مرتبطة بمساره.

يشار إلى أن البرنامج، الذي سبق أن استضاف عددا من الوجوه المعروفة، يبث على الساعة العاشرة وخمس وثلاثين دقيقة.

أ. ك