الشنتوف على رأس نادي القضاة

تمكن عبد اللطيف الشنتوف، من انتزاع منصب رئيس نادي قضاة المغرب للمرة الثانية، في الانتخابات التي أجريت أول أمس (السبت) خلال الجمع العام الثالث، والتي استمرت إلى غاية الثالثة صباحا من أمس (الأحد).

وعرفت النتائج المعلن عنها شبه إجماع على منح عبد اللطيف الشنتوف الرئاسة لولاية ثانية، أمام منافساته على المنصب لبنى فريالي وسعاد العسيكري وللاخديجة الإدريسي، إذ حصل على أغلب الأصوات من أصل 394 الذين شاركوا في الانتخابات. وانتخب في اليوم نفسه أعضاء المكتب التنفيذي للنادي الذي عرف تراجعا بالنسبة لتمثيلية المرأة القاضية، بعضوين مقابل أربعة في السابق، كما شهد عودة أغلب أعضاء المكتب التنفيذي الأول للنادي.

وشهد الجمع العام للنادي نقاشات حادة في العديد من النقاط التي كانت مثار أسئلة القضاة، والتي تم الحسم في بعض منها وأرجئ الباقي.

واعتبر عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، أن إعادة انتخابه على رأس النادي والمصادقة على التقرير الأدبي بالإجماع، تؤشران على أن قضاة النادي والمؤتمرين يؤكدون على الحصيلة الإيجابية للعمل خلال الولاية السابقة، ويعطيان الضوء للاستمرار على المبادئ نفسها، مع تطوير في الأداء والتكريز على بعض الملفات التي رأى الجمع العام أنها ضرورية، وأكد الشنتوف في تصريح ل»الصباح» أن من بين الملفات التي استأثرت بنقاش داخل الجمع العام، ملف القضاة ضحايا التقييم، بالإضافة إلى ضرورة مراجعة النظام الداخلي للمجلس الاعلى للسلطة القضائية، خاصة في الشق المتعلق بمعايير الانتقال المعتمدة، ومناقشة فعالية عمل المجلس خلاف الفترة السابقة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن النادي سينكب بالإضافة إلى النقاط السابقة على دراسة ملف التعويضات عن العمل الإضافي، والذي لم تتمكن وزارة العدل من وضع مشروع له، رغم مرور أزيد من سنة ونصف على صدور القانون الخاص بالتعويضات.

كريمة مصلي