شبيبة “البام” ضد التوافق

اضطر المكتب الوطني لشبيبة الأصالة والمعاصرة إلى إصدار بلاغين متتاليين يهمان موقف منظمة الشباب من مستجدات الحزب، الذي يستعد لعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني، يجمع الملاحظون على أنها محطة مفصلية في حياته.

وقال جمال مكماني، عضو المكتب الوطني لمنظمة شباب الأصالة والمعاصرة، إن التنظيم ليس خارج النقاش الدائر حول مستجدات الحزب، واستعداده لعقد الدورة الاستثنائية، وقد وقف المكتب الوطني عند هذا الموضوع، وثمن النقاش الصحي الدائر بين القيادات الحزبية في التعاطي مع تدبير المرحلة، لكن مع ضرورة احترام القوانين والمؤسسات. وأوضح مكماني، في تصريح لـ»الصباح» أن الشبيبة تؤمن بممارسة السياسة بشكل مغاير، منتقدا استمرار ممارسات داخل الحزب، تجعله لا يتميز عن باقي الأحزاب، مؤكدا أن الشبيبة تتوق إلى تجديد النخب، لأن هناك أشخاصا استنفدوا دورهم، وحان الوقت لإعطاء فرصة لوجوه جديدة.

ودعا مسؤول المكتب الوطني إلى القطع مع منطق التوافق والتصفيق»، مؤكدا على ضرورة تفعيل الديمقراطية الداخلية في تدبير جميع المحطات التنظيمية، مهيبا بالشباب إلى التحلي باليقظة والمسؤولية في الإسهام من أجل بناء الحزب، والابتعاد عن كل ما من شأنه الإساءة إلى أعضائه ومؤسساته.

ونفى مكماني أن يكون المكتب الوطني اجتمع مع إلياس العماري، مشيرا إلى أن اجتماعه تزامن مع وجود الأمين العام في المقر، واكتفى بالسلام على الأعضاء متمنيا لهم التوفيق في مهام عقد المؤتمرات الجهوية.

ويسود الترقب أوساط «البام»، حول ما سيسفر عنه اجتماع 26 ماي، من قرارات تنظيمية في المجلس الوطني، وكيفية التعاطي مع سيناريوهات اللجنة الوطنية في حال تم قبول استقالة إلياس العماري والحسم فيها.

برحو بوزياني