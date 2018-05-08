بريطانيا تطوي صفحة التردد في الصحراء

لندن تنهي صلاحية ممانعة محكمة العدل الأوربية ووفد من رجال أعمال إنجليز بالعيون في سابقة تاريخية

استضافت الأقاليم الجنوبية، في سابقة تاريخية، وفدا من رجال الأعمال الانجليز، يقومون، في عز التردد الأوربي بخصوص الصحراء بجولة استكشاف تجارية، وذلك بمبادرة من الغرفة التجارية البريطانية ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، التي تسعى إلى تنويع شركائها، والمساهمة في تسريع وتيرة تنمية الجنوب المغربي.

وكشف بلاغ للغرفة التجارية أن حجم الاستجابة البريطانية لدعوة العملاق العالمي في إنتاج وتصنيع الفوسفاط، يعكس مدى جاذبية الصحراء المغربية للاستثمارات الأجنبية الكبرى، مسجلا أن الوفد، الذي استعرض فرص العمل المتاحة على امتداد الأسبوع الماضي ضم تخصصات متعددة، بدءا بالبناء والهندسة مرورا بالصناعات المعدنية والطاقات المتجددة وصولا إلى تدبير الماء والبيئة، إذ شملت الجولة زيارة إلى فرع المجموعة بضواحي العيون.

وأشارت الغرفة إلى أن أهمية التحرك البريطاني في الصحراء تعكسها رساميل المجموعات المشاركة، في الجولة، التي تناهز ثلاثة ملايير جنيه استرليني أي قرابة 40 مليار درهم، وأنها رائدة في مجالات تخصصها، سواء في المملكة المتحدة، أو على الصعيد الأوربي والعالمي. وبدأت مجموعة الصداقة المغربية – البريطانية رحلة الاتفاقات الثنائية، بعد انسحاب لندن من الاتحاد الأوربي، إذ عقدت سلسلة لقاءات في العاصمة الإنجليزية دعما للتعاون البرلماني، وذلك ضمن أجندة زيارة عمل تخللتها لقاءات مراطونية مع برلمانيين بريطانيين، همت العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك بين المؤسستين التشريعيتين لكلا البلدين.

وتزامنت الجولة مع زيارة قام بها صلاح الدين أبو الغالي رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية البريطانية إلى لندن، مرفوقا بالنائب حسن الحارث عن حزب العدالة والتنمية، والنائبة ليلى أحكيم عن حزب الحركة الشعبية، إلى جانب أحمد الريحاني، رئيس غرفة التجارة البريطانية بالمغرب.

والتقى أعضاء الوفد البرلماني المغربي مستهل الأسبوع الماضي بمقر البرلمان البريطاني بأليستر بورث، كاتب الدولة البريطانية المكلف بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط (مينا)، كما التقى أعضاء وفد مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية البريطانية، جيريمي كوربين رئيس الحزب العمالي المصطف بالمعارضة ، وجون سبيلار، وزير الدفاع السابق.

واعتبر أبو الغالي، بصفته رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية -البريطانية،أن الزيارة تعد فرصة سانحة للقاء البرلمانيين العماليين والمحافظين وتسليط الضوء على الإصلاحات الجديدة بالمغرب، وإبراز المنجزات التي حققتها المملكة على مختلف المستويات، وكذا مناسبة للدفاع عن القضية الوطنية.

وأضاف المتحدث في تصريح لـ «الصباح» أنه متفائل بمستقبل العلاقات البريطانية المغربية، خصوصا بعد اتخاذ بريطانيا قرارها بالخروج من الاتحاد الأوروبي، معبرا عن أمله في أن يشكل «بريكست» فرصة سانحةً لكلا البلدين لتوطيد علاقات التعاون وعقد الاتفاقيات الثنائية في مختلف المجالات .

وقام الوفد البرلماني المغربي بزيارة مركز الحسنية، الحديقة المغربية، وبرج «غرينفيل»،الذي شهد صيف 2017 حريقا أودى بحياة 58 شخصا وأصيب فيه 30 آخرون بينهم مغاربة، ووقف الجميع دقيقة صمت ترحما على أرواح الضحايا.

ياسين قُطيب