الجمعة 24 فبراير 2017
أوربا تخطط لحرب اقتصادية على المغرب

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1 تعليق

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    جبلي

    ها قد أصبح أخنوش منظر و رجل الكفائة ليس فقط لترأس الفلاحة بل حتى الحكومة، رجل انتقده ذوا الخبرة في السياسة. الجامعي نصحه بأن ينشغل بالتجارة فهي أكثر ربحيه و آخرون لكونه أنه انتقل بين الأحزاب باحثا عن أقصر طريق للقصر الملكي. أما صحافة الغيطة والبنديرالتي تكتري أقلامها لم يدفع أكثر هي الوحيدة التي تعظم وتمجد و كأنه رجل الساعة.أين الصحافة التي كان رجالها يفرشون الأرض و يلتحفون السماء.رافضون عرض موهبة الكلمة وقوتها وتنور المغاربة .أيمانا منهم بالمسؤولية على العموم الزمن غربال وسيسقط من يبع الوهم للمغاربة وصيفضحهم مانامت عين الجبناء أنشر ياصباح فأنا حر لأبيع مصر بلدي لمن يدفع.فمازلت أنتظر آرء فيما تكتبون

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