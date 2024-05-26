تعاون “ديستي” يحبط تهريب 1610 كيلوغراما من الحشيش بإسبانيا

أحبطت عملية أمنية مشتركة بين الحرس المدني الإسباني والمديرية العامة للأمن الوطني “ديستي”، اليوم الأحد، محاولة تهريب 1610 كيلوغراما من الحشيش قبالة سواحل جزيرة “فويرتيفينتورا”، الواقعة في أرخبيل جزر الكناري، والتي تعد إحدى النقاط المفضلة لشبكات تهريب المخدرات، نظرا لموقعها الجغرافي المطل على المحيط الأطلسي وقربها من السواحل المغربية.

وحسب ما أوردته صحيفة “لارازون” الإسبانية، مكنت معلومات “ديستي” دورية بحرية تابعة للحرس المدني، من رصد قارب مطاطي مشبوه غرب الجزيرة المذكورة، وملاحقته بعد رفض طاقمه المكون من شخصين، الامتثال لأوامرها بالتوقف.

وتابع المصدر ذاته أن عملية المطاردة البحرية دفعت بالشخصين اللذين كانا على متن القارب المشبوه، المحمل بـ1610 كيلوغراما من مخدر الشيرا، مقسمة على 46 طردا، إلى التخلي عن مركبهما على شاطئ “لوس موزوس”، والفرار رفقة ثلاثة أشخاص آخرين في سيارة رباعية الدفع.

وتأتي هذه العملية الأمنية المشتركة بين السلطات المغربية والإسبانية، في إطار الجهود المستمرة لمكافحة تهريب المخدرات عبر مضيق جبل طارق، وضمان أمن الحدود ومنع تدفق المخدرات إلى أوربا.

يسرى عويفي