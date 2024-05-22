مشكور يفضح ريع فيلات الرميلي

توصلت نبيلة الرميلي، رئيسة جماعة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، بمراسلة من الجمعية المغربية لحماية المال العام، تساءها فيها حرمان الجماعة من مداخيل كراء فيلات في ملكيتها، رغم الإكراهات المادية التي تعانيها.

ويتعلق الأمر، وفق المراسلة التي تتوفر “الصباح” على نسخة منها، بـ 19 فيلا صرح بها نائب العمدة، الحسين نصرالله، أخيرا، خلال مروره ضيفا في أحد البرامج الحوارية، تبلغ قيمتها المالية 18 مليار سنتيم، فيما تعادل سومتها الكرائية 250 درهم شهري لكل منها، وهي المبالغ الرمزية التي لم يؤديها المكترون طيلة سنوات.

وتابعت المراسلة أن عدم استخلاص الجماعة لمستحقاتها من مكتري هذه الفيلات، يوضح “بجلاء سوء تحصيل مداخيل أملاكها، علما أنها إحدى الوسائل الممكن اعتمادها لمواجهة الأعباء المالية”، لافتة بالمقابل، إلى أن “تدبير الأملاك الجماعية في هذه القضية مخالف للقانون، خاصة القانون عدد 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية وللمعايير التي تحكم عقود كراء هذه الأملاك”.

وسجل المصدر ذاته، أن “كراء عقارات من هذا النوع بهذه الواجبات الكرائية الرمزية يعتبر شكلا من أشكال المحاباة التي أصبحت اليوم غير مقبولة وتشكل مظهرا من مظاهر الفساد”، داعيا الرميلي إلى “تصحيح هذه الوضعية عبر العمل على تجديد عقود الفيلات المذكورة مع مراعاة القيمة الإيجارية للعقار وقت التجديد، وإلزامية اللجوء إلى التعاقد بشكل الشفاف، كمبدأ عام لكراء الملك الخاص”.

والتمست الجمعية المغربية لحماية المال العام، أيضا من العمدة، العمل وفق مقاربة جديدة في تدبير إدارة أملاك الجماعة والمحافظة عليها، وذلك بعد جرد الأملاك الجماعية وتصنيفها، مع “تحسين مردودية أملاك الجماعة لتحقيق التنمية المنشودة”.

يسرى عويفي