انطلاق أسبوع الترويج الاقتصادي لبوروندي بالمغرب

انطلقت، الاثنين بالرباط، فعاليات أسبوع الترويج الاقتصادي لبوروندي بالمغرب، وذلك بهدف تعزيز الإمكانات الاقتصادية لبوروندي بالمملكة بمختلف قطاعات الأنشطة وتشجيع تطوير شراكات تجارية مربحة بين الفاعلين المغاربة والبورونديين.

وذكر بلاغ للوكالة المغربية للتعاون الدولي، أن هذه المبادرة تندرج في إطار المبادرات التي تقوم بها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لمواكبة الدبلوماسية الاقتصادية للمملكة المغربية على الصعيد القاري، من خلال الوكالة المغربية للتعاون الدولي وشركائها، من قبيل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والقطب المالي للدار البيضاء، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.

وأشار المصدر ذاته إلى أن برنامج أسبوع الترويج الاقتصادي لبوروندي بالمغرب، يتضمن لقاءات بالرباط والدار البيضاء والعيون مع مؤسسات عمومية وفاعلين اقتصاديين خواص، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والفيدراليات القطاعية، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، والقطب المالي للدار البيضاء ونظامه البيئي للمقاولات، والمركز الجهوي للاستثمار بالعيون.

وتميز إطلاق هذه المبادرة بلقاء بين السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، محمد مثقال، ووفد اقتصادي مهم من بوروندي، يقوم بزيارة للمغرب ما بين 20 و24 ماي الجاري.

وأوضح البلاغ أن هذا اللقاء، الذي انعقد بمقر الوكالة المغربية للتعاون الدولي، بحضور سفير جمهورية بوروندي بالرباط، يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين.

ويتكون الوفد الاقتصادي البوروندي، الذي تترأسه السفيرة رئيسة المكتب المكلف بالشؤون الدبلوماسية والتعاون برئاسة جمهورية بوروندي، نيزيغاما نتاماجيرو إلسي، من رئيس الغرفة الفيدرالية للتجارة والصناعة في بوروندي، سوجورو أوليفييه، والعديد من كبار المسؤولين من القطاعين العام والخاص في بوروندي.