معلومات “ديستي” تحبط تهريب 2345 كيلوغراما من الحشيش لإسبانيا

اعترض الحرس المدني الإسباني بجزيرة كناريا الكبرى، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ليلة أمس الأحد، قاربا مطاطيا قادما من المغرب، يحمل شحنة ضخمة من الحشيش تقدر بـ 2345 كيلوغراما.

وحسب ما أفادت به وسائل إعلام إسبانية، تم إحباط تهريب الكمية المذكورة من “الحشيش” بعد إخطار “الديستي”، عناصر الحرس المدني الإسباني، باتجاه مركب قادم من المغرب إلى سواحل جزيرة كناريا الكبرى، واستنفارها لاعتراضه، ما مكن من اعتقال اثنين من أفراد طاقمه، يبلغان من العمر 26 و36 سنة، ووضعهما قيد الاحتجاز الاحتياطي بأمر من القاضي المختص.

وتابعت المصادر ذاتها، أن القارب المطاطي المحجوز، الذي يبلغ طوله سبعة أمتار، تم ضبطه مبحرا دون أضواء بالقرب من السواحل الإسبانية، وعلى متنه 66 حزمة من الحشيش، بوزن يزيد عن 2300 كيلوغرام، كما تم ضبط محركين خارجيين وهاتف ساتليت وجهازين لتحديد المواقع الجغرافية، وعدة هواتف نقالة بحوزة الموقوفين على متنه.

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