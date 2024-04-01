الاتجار في الأقراص المخدرة يطيح بصيدلانيتين ومبحوث عنه

وضعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حدا لنشاط شبكة إجرامية تتاجر في الأقراص الطبية المخدرة بثلاث مدن، وأحالت أفرادها، وهم صيدليتان ومبحوث عنه من ذوي السوابق القضائية، صباح اليوم الاثنين، على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسلا.

وحسب ما ذكره مصدر أمني، كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أوقفت المشتبه فيه الرئيسي، لكونه يشكل موضوع ستة عشر مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة على التوالي عن مصالح الأمن بكل من سلا والخميسات والحاجب والمحمدية، لتورطه في الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية وخيانة الأمانة وإصدار شيكات بدون رصيد.

كما مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة، وفق المصدر ذاته، ضلوع صيدلانيتين بكل من مراكش والدار البيضاء في هذا النشاط الإجرامي، بعد الاشتباه في تورطهما في توفير الأقراص الطبية المخدرة وتسريبها خارج نطاقها الطبي المشروع.

وتم إخضاع جميع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي، لتحديد جميع ارتباطات هذه القضية وامتداداتها المحتملة، وذلك قبل أن يتم عرضهم على النيابة العامة المختصة يومه الاثنين.

(ي.ع)

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