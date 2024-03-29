المنصوري تترأس مجلس الرقابة لمجموعة “العمران”

ترأست فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ونائبة رئيس مجلس رقابة مجموعة “العمران”، الثلاثاء الماضي، اجتماع مجلس الرقابة الخاص بالمجموعة، بحضور أعضاء مجلس الرقابة وممثلي القطاعات المعنية والمخصص لتقييم نتائج 2023، وبرنامج العمل لـ 2024.

وشددت الوزيرة على أهمية القطاع ودوره في الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد، مشيرة إلى الإصلاحات الحكومية الجارية، خاصة في مجال السكن والتنمية الترابية، وكذلك في تجويد المؤسسات والشركات العمومية.

وأفادت الوزيرة أن الوزارة التزمت بمجموعة من المبادرات والإجراءات، تطبيقا لتوصيات الحوار الوطني للتعمير والإسكان.

وأضافت أن برنامجا رائدا جاء لترجمة هذه الإرادة من خلال برنامج الدعم المباشر للسكن “دعم السكن”، الذي يهدف إلى تسهيل الولوج للسكن للمواطنين، من أجل تحسين ظروف عيشهم وإنعاش الاستثمار، وخلق فرص العمل في قطاع الإسكان”.

كما ذكرت الوزيرة بدور مجموعة “العمران” في تنفيذ سياسة الدولة في مجال التهيئة والإسكان والتنمية الترابية، باعتبارها فاعلا عموميا يتولى اليوم إدارة أهم البرامج العمومية.

كما أشارت الوزيرة إلى الالتزامات التي تم اتخاذها لمناسبة مجلس الرقابة السابق، بما في ذلك تقييم أنشطة مجموعة “العمران”، وعرض تشخيص شامل لوضعها وآفاق تحسينها وتطويرها والتي يجب أن تكون متماشية مع إستراتيجية وأولويات الوزارة الوصية.

كما نوهت المنصوري بالدينامية التي عرفتها المجموعة منذ تعيين حسني الغزاوي رئيسا للإدارة الجماعية، مشيرة الى تعبئة المجموعة خلال الزلزال الأخير، من خلال تقديم المساعدة التقنية الخاصة لبرنامج إعادة إعمار المناطق المنكوبة، بالإضافة إلى إطلاق منصة رقمية للمساعدة على الاستفادة من منتوجات “العمران”، في إطار شفافية كاملة وضمان قرب أفضل من المواطنين.

من جهته، أشار حسني الغزاوي، رئيس مجلس إدارة مجموعة “العمران”، في عرضه إلى أن المجموعة اختتمت 2023 بتحقيق رقم معاملات بلغ 4266 مليون درهم، بنسبة إنجاز بلغت 101 في المائة، كما بلغت إيرادات المبيعات المحصلة 4729 مليون درهم، بنسبة إنجاز بلغت 117 في المائة، مقارنة مع الأهداف المحددة سلفا، بارتفاع قدره 22 في المائة، مقارنة بإنجازات 2022.

وارتباطا ببرنامج العمل لـ 2024، أشار الغزاوي إلى أن المجموعة تعتزم الشروع في إنجاز 16679 وحدة إنتاجية جديدة و28421 وحدة بالشراكة. كما تعتزم المجموعة إنهاء الأشغال بإنجاز 28908 وحدات إنتاجية جديدة و9478 وحدة بالشراكة.

وفي المنوال ذاته، تعتزم مجموعة “العمران” تسليم 17432 وحدة، وإصدار 16080 عقد بيع وإنشاء 30058 رسما عقاريا.

وعلى صعيد آخر، من المزمع تعبئة استثمار بقيمة 5.5 ملايير درهم، منها 3.3 ملايير كاستثمار ذاتي. كما يقدر رقم المعاملات المتوقع ما يناهز 5583 مليون درهم بارتفاع قدره 31 في المائة بالنسبة إلى رقم معاملات 2023.

إقرأ أيضا: