حجز 72 كيلوغرام “حشيش” و2850 قرص “إكستازي” بأكادير

أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن أكادير، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم السبت، شخصين يشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وعلمت “الصباح” من مصدر أمني أن المشتبه فيهما جرى توقيفهما على مستوى محطة الأداء “أمسكروض” بالطريق السيار، مباشرة بعد وصولهما على متن سيارة خفيفة قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، مضيفا أن عملية التفتيش أسفرت عن العثور بحوزتهما على 72 كيلوغراما من مخدر الشيرا “حشيش” و2850 قرص مهلوس من نوع “إكستازي”.

وأضاف المصدر ذاته أن عملية تنقيط المشتبه بهما في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أظهرت أن أحدهما يشكل موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، وذلك للاشتباه في تورطه في قضيتين تتعلقان بإصدار شيكات بدون رصيد.

وتم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

(ي.ع)

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