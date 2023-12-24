المغرب يفشل محاولة الجزائر نسف جهوده في دعم فلسطين

يبدو أن الجزائر مصرة على مراكمة الخيبات والخسائر الديبلوماسية والسياسية المشحونة بالعداء للمغرب، إذ فشلت مرة أخرى في محاولة نسف جهود المملكة على المستوى العربي، باستعمال ورقة القضية الفلسطينية.

ويتعلق الأمر، بدعوة ممثل الوفد الجزائري في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب المنعقد بالعاصمة الليبية طرابلس، وهو نفسه سفيرهم بليبيا، (دعوته) إلى سحب توصية دعوة وسائل الإعلام العربية لتسليط الضوء على جهود وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس في نصرة القدس و القضية الفلسطينية.

وتعميقا لعزلة نظام الكابرانات ومواقفه في المجتمع الدولي، لقي رد الوفد المغربي المشارك بالاجتماع، على التطاول الجزائري، بالتذكير بجهود وكالة بيت مال القدس الذراع التنفيذي للجنة القدس، برئاسة الملك، والمشاريع التي تقوم بها خدمة للمقدسيين، (لقي) إجماع باقي أعضاء المكتب التنفيذي، والذين رفضوا باستثناء الجزائر سحب هذه التوصية بل رفضوا كذلك إضافة إلى توصية أخرى، مما دفع الوفد الجزائري إلى تسجيل تحفظ.

وعملت الجزائر خلال هذا الاجتماع على نسف جميع مبادرات المغرب التي تترأس مجلس وزراء الإعلام العرب، غير أن كافة محاولاتها باءت بالفشل سواء فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أو المرصد والمنصة المدمجة للتحرك الإعلامي العربي في الخارج والذي سيكون مقره بالمغرب.

يسرى عويفي

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