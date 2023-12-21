< تمييز من الأخطاء الشائعة في التربية، التمييز بين الأبناء وعدم المساواة بينهم في التعامل أو توجيه العقاب أو التدليل، لأي سبب كان، ما يجعلهم يشعرون بالوحدة والغيرة، وربما الحقد على الأخ أو الأخت. ويترجم هذا التمييز في أحيان كثيرة على شكل غضب لأتفه الأسباب، أو عنفأكمل القراءة »
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