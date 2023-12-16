أخنوش: الحكومة الحالية بقيادة الملك أكبر حكومة في تاريخ المغرب من حيث الإنجازات الاجتماعية

قال رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، السبت بمراكش، إن الحكومة تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، نجحت في ظرف وجيز في تنزيل مجموعة من الأوراش الاجتماعية الكبرى، ومن بينها على الخصوص تعميم التغطية الصحية، والدعم الاجتماعي المباشر، ودعم السكن.

وأكد أخنوش، خلال كلمة ضمن فعاليات الجولة التاسعة من المنتديات الجهوية للفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، التي احتضنتها جهة مراكش- أسفي ، بأنه تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية، تقوم الحكومة بتنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر متم سنة 2023، بحيث سيتم صرف أولى الدفعات خلال شهر دجنبر الجاري ، بعدما نجحت في تعميم ورش التغطية الصحية، مع نهاية سنة 2022.

وأضاف، خلال هذا المنتدى الذي حضره حوالي ألف مشارك من منتخبي حزب التجمع الوطني للأحرار وقيادييه ومناضليه بجهة مراكش-آسفي، أن الحكومة الحالية و بقيادة صاحب الجلالة تعد “أكبر حكومة في تاريخ المغرب من حيث الإنجازات الاجتماعية”.

و في معرض حديثه عن الجهود المبذولة لمواجهة آثار زلزال الحوز ، شدد أخنوش على أن هذه الجهود لا تقتصر على إعادة بناء المنازل المتضررة فقط، بل تمتد إلى مشاريع تنموية مهمة في المناطق المتضررة..

وأكد في هذا السياق أن الحكومة ،تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية،تسهر بكل جدية وسرعة على التنزيل الأمثل لبرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز،مشيرا إلى أن تدبير المملكة لكارثة زلزال الحوز، أصبح يضرب به المثل بفضل الرؤية السديدة لجلالة الملك .

وأضاف أخنوش أن الحكومة تواصل الاشتغال على إعادة تأهيل البنيات التحية بما فيها الطرق ، و ساعدت الساكنة المتضررة في الاستفادة من منح استعجالية، مبرزا أنه فيما يخص إعادة بناء المنازل المنهارة جزئيا أو كليا، فقد تم صرف الدفعة الأولى من الدعم للمستحقين.

وشدد على أن الحكومة مستمرة في ديناميتها الإيجابية، بحيث يتم السهر على إعادة تهيئة وبناء وتأهيل 600 مدرسة في المناطق المتضررة حتى تكون جاهزة مع الموسم الدراسي المقبل، كما وزعت الحكومة 500 ألف قنطار من الأعلاف على الساكنة المتضررة من الزلزال تبعا للتعليمات الملكية، وكذا توزيع 70 ألفا من رؤوس الاغنام ، علاوة على مواصلة أشغال ترميم وبناء المسالك والطرق القروية.

إقرأ أيضا: