تفكيك عصابة للسرقة المقرونة بالاحتجاز والعنف في القنيطرة

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم أمس (الخميس)، من توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في ارتكاب عملية سرقة مقرونة بالاحتجاز والعنف.

وحسب ما ذكره مصدر أمني لـ”الصباح”، بناء على المعلومات الأولية للبحث، فقد توصلت مصالح الشرطة بمدينة القنيطرة بشكاية امرأة متقاعدة، كانت تعرض شقتها للبيع، وتقدم منها المشتبه فيهما منتحلان صفة زبائن، قبل أن يعمدا إلى تعنيفها واحتجازها وتعريضها للسرقة.

ومكنت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية، وفق المصدر ذاته، من توقيف المشتبه فيهما، وحجز قطع حلي ومجوهرات ومبالغ مالية مهمة بالعملتين الوطنية والأوروبية، يشتبه في كونها من متحصلات وعائدات إجرامية.

وتم إخضاع المشتبه فيهما لإجراءات البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، بينما لازالت الأبحاث متواصلة بغرض تحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، وكذا توقيف كل المساهمين والمشاركين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

(ي. ع)