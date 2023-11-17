حجز 300 ألف أورو بالطريق السيار المضيق الفنيدق

ذكرت مصادر “الصباح”، أن عناصر الدرك الملكي بالسد القضائي على الطريق السيار، بين تطوان والفنيدق، تمكنت من حجز مبلغ مالي ضخم من العملة الأوربية الموحدة لدى سائق سيارة، من نوع (رانج روفير )، كانت تسير على هذه الطريق ليلا.

وحسب المصادر ذاتها، فإن عملية تفتيش لإحدى السيارات الفاخرة، على مستوى النقطة المرورية (مارينا سمير)، بالطريق السيار ، حوالي الساعة الثانية والنصف من ليلة (الخميس-الجمعة)، مكنت من العثور على مبلغ 300 ألف أورو داخل السيارة، التي كان يسوقها شخص في العقد الرابع من العمر يتحدر من مدينة طنجة، يدعى (م.ج) ويلقب ب “النينيو”، إذ يعتبر من الوجوه المعروفة بالجنوب الإسباني وخاصة بمنطقة (كوستا دي سول).

وحسب ما أفادت به مصادر “الصباح” فإن الشخص الذي تحوم حول أنشطته الشكوك يعد من أصحاب السوابق القضائية التي قضى على إثرها عقوبة حبسية على خلفية الاتجار في المخدرات، كما أنه يتوفر على العديد من الأملاك بطنجة، إذ زعم لدى استفسار عن مصدر المبلغ المالي الضخم والغاية من نقله في تلك الساعة من الليل على متن سيارته والوجهة التي كان يقصدها وهو متحوز بأزيد من 300 مليون سنتيم، أنه كان يبتغي اقتناء يخت سياحي.

وبتعليمات من النيابة العامة تم وضع المعني رهن الحراسة النظرية، إذ من المنتظر أن تتم إحالته من طرف الضابطة القضائية التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بتطوان على وكيل الملك صباح يوم غد السبت.

يوسف الجوهري (تطوان)

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