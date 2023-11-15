شركة “إكسبيرانسيا” للتدبير الفندقي تعلن انطلاق أنشطتها

أعلنت “إكسبيرانسيا” للتدبير الفندقي، أمس الثلاثاء، بشكل رسمي، انطلاق نشاطها كشركة مغربية بأبعاد قارية، تقدم سلسلة خدمات متكاملة لأصحاب الفنادق والمستثمرين الراغبين في جلب الزبناء وتحسين أداء مشاريعهم.

وأوضح عباس العزوزي، الرئيس المدير العام للشركة، في ندوة بفندق “فيشي سيليستين” في بوزنيقة، أن خدمات “إكسبيرانسيا” تشمل صياغة مقاربة شمولية تتمحور حول إرضاء زبناء المؤسسات الفندقية التي تتعامل معها، وتحقيق أكبر قدر ممكن من المردودية، مشيرا إلى توفرها على محفظة متنوعة من العلامات التجارية المخصصة للزبناء الراغبين في تجديد علاماتهم.

وتابع العزوزيـ في تصريح لـ”الصباح”، أن الشركة التي يرأسها أطلقت 4 ماركات جديدة لفنادق مختلفة التصنيفات، هي “View” و”Acollection” و”Kaan” و”My Relax”، تقدم كل واحدة منها تصورا شاملا لخدمات المؤسسات الفندقية، يلائم تطلعات كل فئة من الزبناء، مشيرا إلى أن تصنيفات الفنادق المستفيدة من هذه العلامات الجديدة، تختلف من 3 نجوم إلى 5، وتدخل في إطار شبكة من 22 فندقا نشطا عبر المملكة، تضم 30 مطعما، وتشغل 4200 من المهنيين الأوفياء.

(ي.ع)

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