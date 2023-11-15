إعداد وترويج الماحيا يطيحان بخمسيني في العيون

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن العيون، زوال اليوم الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 56 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بإعداد وترويج مسكر ماء الحياة.

وأفاد مصدر أمني أن توقيف المشتبه فيه تم بداخل منزل في العيون، وهو في حالة تلبس بإعداد وترويج مسكر ماء الحياة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزته على 1820 لترا من السوائل المخمرة التي تستعمل في إعداد هذه المادة المسكرة، علاوة على حجز مجموعة من قنينات الغاز والأفرنة والأواني التي تستعمل في هذا النشاط الإجرامي.

وأكد المصدر ذاته إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.

(ي.ع)

إقرأ أيضا:



