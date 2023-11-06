دورة تدريبية لمدربي الفئات السنية للسلة من تنظيم عصبة الرباط

نظمت عصبة الرباط سلا القنيطرة نهاية الأسبوع الماضي، دورة تكوينية لفائدة مدربي الفئات السنية، بنادي المنظر الجميل بالرباط، بمشاركة 31 مدربا ومدربة يمثلون الأندية الرياضية المنتمية للعصية، وأشرف على تاطير هذه الدورة التكوينية الاطارين المغربيين رشيد اليتريبي و رشيد بوكاش.

وعرفت هذه المحطة نجاحا كبيرا استفاد منه المشاركون، حيث عبر الجميع عن الارتياح والدعوة للاستمرار في مثل هذه التجارب للرفع من منسوب التكوين لأطر كرة السلة بالنسبة لهذه الجهة التي تعتبر رائدة على المستوى الوطني والدولي.



وقال عبد الله الحسوني، الكاتب العام للعصبة، في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس العصبة أن هذه التجربة الأولى ستليها تجارب مماثلة في إطار الاستراتيجية التي ينهجها المكتب المديري الجديد للعصبة والتي تروم تطوير لعبة كرة السلة وتعميمها بالجهة، مؤكدا أن الخطوات القادمة ستسعى لتنظيم دورات للتحكيم والتسير الإداري، مع اعتبار المدربين الجدد بمثابة نواة حقيقية يجب العمل على الاستمرار في إتاحة الفرصة أمامها في الدورات المقبلة.

من جهته نوه محمد الورضي، عضو المكتب المديري للعصبة، ومدير الدورة، بالمجهودات التي بذلت من أجل إنجاح الدورة الأولى سواء على مستوى التنظيم أو الإعداد القبلي والتاطير التقني للاطارين رشيد بوكاش ورشيد اليتريبي، وكذا المجهودات التي قام بها سعيد بهادي المدير الإداري للعصية.

واعتبر من جهتهما اليتريبي وبوكاش، أن الدورة مرت بنجاح تام ساعد في ذلك انضباط المستفيدين، وجمالية الفضاء الذي يتوفر على كل الامكانيات المساعدة على التكوين، وقدما الشكر للعصبة معبرين عن استعدادهما الكامل للانخراط في مشاريع العصبة المستقبلية.

وأدار أشغال الحفل الختامي وحفل توزيع الشواهد على المشاركين، وباقتدار كبير، نور الدين ايكن نائب رئيس عصبة الرباط سلا القنيطرة الذي واكب النشاط على مدى اليومين إلى جانب عبد الله الحسوني ومحمد الورضي وسعيد بهادي.

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