الملك يهنئ رئيس بنما بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس بنما، لاورينتينو كورتيزو كوهيين، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، للرئيس لاورينتينو كورتيزو كوهيين، عن أحر تهانئه وأطيب متمنيات جلالته لشعب بنما بموصول النماء والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “ويطيب لي بهذه المناسبة، أن أؤكد لفخامتكم حرصي القوي على مواصلة عملنا المشترك من أجل تعزيز عرى الصداقة بين بلدينا، وإرساء أسس متينة للتعاون في كافة الميادين، بما يلبي تطلعاتنا نحو توطيد أكبر لعلاقاتنا الثنائية ولمزيد من التقارب بين شعبينا”.

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