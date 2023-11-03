نشرة إنذارية … أمواج عاتية مرتقبة ابتداء من يوم الأحد

أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن أمواجا عاتية (يتراوح علوها ما بين 4 و6 أمتار) مرتقبة ابتداء من صباح يوم الأحد المقبل على سواحل المحيط الأطلسي بين أصيلة وطرفاية.

وأوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة خاصة حول التوقعات البحرية أن أمواجا عاتية من القطاع الشمالي الغربي يتراوح علوها ما بين 4 و6 أمتار لفترات تمتد مابين 15 و 18 ثانية، ستهم السواحل الأطلسية بين مدينتي أصيلة وطرفاية، ابتداء من صباح يوم الأحد المقبل.

وأضاف المصدر نفسه، أن ارتفاع المد سيتراوح بين 2.2 و3.11 أمتار يوم الأحد بين الساعة السابعة و36 دقيقة والثامنة و46 دقيقة صباحا، و ما بين الثامنة و46 دقيقة والتاسعة و46 دقيقة مساء.

وأشار ذات المصدر إلى أنه من المتوقع أيضا تسجيل تحسن تدريجي ابتداء من بعد زوال يوم الاثنين المقبل، مضيفا أن تفاصيل إضافية ستكون موضوع نشارات خاصة مقبلة.

إقرأ أيضا: