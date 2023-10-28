الملك يستقبل الولاة والعمال الجدد

استقبل الملك محمد السادس، اليوم السبت بالقصر الملكي بالرباط، الولاة والعمال الجدد بالإدارة الترابية.

ويتعلق الأمر بسعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان، ومحمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء سطات وعامل عمالة الدار البيضاء، وفريد شوراق، والي جهة مراكش أسفي وعامل عمالة مراكش، ويونس التازي، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة وعامل عمالة طنجة أصيلة، وعلي خليل، والي جهة الداخلة وادي الذهب وعامل إقليم وادي الذهب، وعبد الرزاق المنصوري، عامل إقليم تطوان، وحسن زيتوني، عامل إقليم الحسيمة، وجمال الشعراني، عامل إقليم الناظور، وعبد الله جهيد، عامل إقليم ورزازات، وإسماعيل هيكل، عامل إقليم تنغير.

وخلال هذا الاستقبال أدى العاملان الجديدان، عبد الله جهيد وإسماعيل هيكل، القسم بين يدي الملك.

وحضر هذا الاستقبال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.

(و م ع)

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