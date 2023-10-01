برقية تهنئة من الملك إلى الرئيس الصيني بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس الصين الشعبية، شي جين بينغ، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وأعرب صاحب الجلالة للرئيس الصيني، باسم جلالته شخصيا وباسم الشعب المغربي، عن أطيب التهاني مقرونة بالمتمنيات للشعب الصيني بكامل الرخاء والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “كما لا يفوتني، مع دنو تخليد الذكرى الخامسة والستين لإقامة العلاقات الديبلوماسية بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية، أن أسجل بالغ إشادتي بالشراكة الاستراتيجية القوية التي تجمعنا، والتي يتطلع بلدانا، بحرص دائم وسعي دؤوب، إلى مزيد من تعزيزها في مختلف الميادين”.

وأكد صاحب الجلالة، في هذا الصدد، حرص جلالته الراسخ على العمل مع الرئيس الصيني “بنفس روح الصداقة والثقة المتبادلة، لمواصلة الارتقاء بهذه العلاقات المتميزة إلى المستوى الأمثل الذي يطمح إليه شعبانا الصديقان”.

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