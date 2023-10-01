الملك يهنئ رئيس قبرص بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيـس قبـرص، نيكـوس كريستودوليدس، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني، مشفوعة بخالص المتمنيات للرئيس نيكـوس كريستودوليدس بموفور الصحة والسعادة، وللشعب القبرصي بموصول الرقي والازدهار.

وأضاف الملك “إننا في المملكة المغربية لفي تطلع وحرص دائمين على مواصلة تعزيز العلاقات الطيبة التي تجمعنا بجمهورية قبرص، والسعي سويا إلى الارتقاء بتعاوننا الثنائي بما يستجيب وتطلعات شعبينا الصديقين”.

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