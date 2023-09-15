بن صديق كتبت الممثلة صباح بن صديق تدوينة على “إنستغرام” جاء فيها “إن الحياة لا تتوقف أبدا… ومياه النهر لا تكف عن الجريان”. شرف كتبت الفنانة سعيدة شرف على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “الأمل هو الذي يجعل لحياتنا معنى، وهو الذي يحفز الإنسان على التغيير وعلىأكمل القراءة »
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