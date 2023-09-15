fbpx
الصباح الفني

منذ دقيقتين
بن‭ ‬صديق كتبت‭ ‬الممثلة‭ ‬صباح‭ ‬بن‭ ‬صديق‭ ‬تدوينة‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬إن‭ ‬الحياة‭ ‬لا‭ ‬تتوقف‭ ‬أبدا‭… ‬ومياه‭ ‬النهر‭ ‬لا‭ ‬تكف‭ ‬عن‭ ‬الجريان‭”.‬ شرف كتبت‭ ‬الفنانة‭ ‬سعيدة‭ ‬شرف‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬قائلة‭ “‬الأمل‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬يجعل‭ ‬لحياتنا‭ ‬معنى،‭ ‬وهو‭ ‬الذي‭ ‬يحفز‭ ‬الإنسان‭ ‬على‭ ‬التغيير‭ ‬وعلى‭أكمل القراءة »

Assabah

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد


يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى