أهريش كتبت الممثلة بشرى أهريش على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “حينما تقسو عليك الحياة، احذر أن تصبح مثلها، وتقسو على من حولك”. لقراري كتاب القاصة والشاعرة سعيدة لقراري تدوينة جاء فيها “هزات الروح.. تسبيح في وجه الليل.. يقول الزلزال”. مجاهد كتب المخرج عبد الواحد مجاهد، تدوينةأكمل القراءة »
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