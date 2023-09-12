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الصباح الفني

منذ 3 دقائق
أهريش كتبت‭ ‬الممثلة‭ ‬بشرى‭ ‬أهريش‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬قائلة‭ “‬حينما‭ ‬تقسو‭ ‬عليك‭ ‬الحياة،‭ ‬احذر‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬مثلها،‭ ‬وتقسو‭ ‬على‭ ‬من‭ ‬حولك‭”.‬ لقراري كتاب‭ ‬القاصة‭ ‬والشاعرة‭ ‬سعيدة‭ ‬لقراري‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬هزات‭ ‬الروح‭.. ‬تسبيح‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬الليل‭.. ‬يقول‭ ‬الزلزال‭”.‬ مجاهد كتب‭ ‬المخرج‭ ‬عبد‭ ‬الواحد‭ ‬مجاهد،‭ ‬تدوينة‭أكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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