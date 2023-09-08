المكتب الوطني للكهرباء والماء: لا نتحمل أي مسؤولية في انقطاع التيار الكهربائي عن ملعب فاس

أكد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، اليوم الجمعة، أنه لا يتحمل أي مسؤولية في حادث انقطاع التيار الكهربائي عن الملعب الكبير لفاس، مساء الخميس خلال المباراة الودية التي جمعت المنتخب الأولمبي المغربي لكرة القدم بنظيره البرازيلي، مؤكدا أن هذا الملعب غير مزود بالشبكة الكهربائية للتوزيع التابعة له.

وأعرب المكتب الوطني للكهربا ء والماء الصالح للشرب، في بلاغ توضيحي، عن إدانته لنشر إحدى الصحف الإلكترونية الناطقة باللغة العربية مقالا “يوجه اتهامات مغلوطة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ويحمله مسؤولية حادث انقطاع التيار الكهربائي على الملعب الكبير لفاس مساء يوم 7 شتنبر 2023”.

وأكد المصدر ذاته أن “المكتب يوضح أن الملعب الكبير لفاس غير مزود بالشبكة الكهربائية للتوزيع التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وبالتالي فإن المكتب لا يتحمل مسؤولية هذا الحادث”.

وأفاد البيان التوضيحي بأن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب “إذ يعرب عن إدانته لهاته الممارسات التي لا تحترم أخلاقيات مهنة الصحافة ويعبر عن أسفه لعدم القيام بالتحقق من الأخبار قبل نشرها كما يمليه الضمير الإعلامي النزيه، فإنه يؤكد على الاحتفاظ بحقه في اللجوء إلى القضاء بخصوص الاتهامات المغلوطة موضوع المقال”.

(و م ع)

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