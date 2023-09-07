بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء قريب من التوازن

استهلت بورصة الدار البيضاء، اليوم الخميس، تداولاتها بأداء قريب من التوازن، حيث تراجع مؤشر “مازي” بنسبة 0.02 في المئة، إلى 11.742,36 نقطة.

كما سجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، انخفاضا بنسبة 0.1 في المئة، إلى 950.28 نقطة، فيما سجل MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، ارتفاعا بنسبة 0.03 في المئة، إلى 878.18 نقطة.

بدوره سجل مؤشر “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في بورصة الدار البيضاء، تراجعا بنسبة بنسبة 0.2 في المئة، إلى 973.01 نقطة.

وعلى مستوى القيم، سجلت أقوى الارتفاعات من لدن “ريسما” (+3,81% إلى 204,5 درهم)، “مصرف المغرب” (+2,08% إلى 735 درهم)، “لوسيور كريستال” (+1,58% إلى 253,95 درهم)، “كارتيي السعادة” (+ 1,54% إلى 24,37 درهم) “وطاقة المغرب” (+0,75% إلى 1,080 درهم).

بالمقابل، سجلت أقوى الانخفاضات من قبل “دجى الإنعاش الضحى” (-2,7% إلى 12,6 درهم)، “ديستي تكنولوجي” (-2,57% إلى 184,05 درهم)، أليانس (-2,35% إلى 95,5 درهم)، إقامات دار السعادة (- 1,54% إلى 17,3 درهم) والتجاري وفا بنك (-0,44 % إلى 445.1 درهم).

وكان مؤشر “مازي” قد أنهى تداولات أمس الأربعاء، بخسارة 0.9 في المئة، عند 11.745,08 نقطة.

(و م ع)

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