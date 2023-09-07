الرباط-سلا-القنيطرة .. نسبة التمدرس بالتعليم الأولي بلغت 90.6 بالمائة

بلغت نسبة التمدرس بالتعليم الأولي، على صعيد جهة الرباط-سلا-القنيطرة، خلال الموسم الدراسي 2023-2024، ما نسبته 90.6 بالمائة، في حين لم تكن هذه النسبة تتجاوز 56 في المائة مع انطلاق البرنامج الوطني لتعميم التعليم الأولي موسم (2018-2019).

وبحسب معطيات للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة فإن نسبة التمدرس بالتعليم الأولي انتقلت من نسبة 38 بالمائة خلال الموسم الدراسي 2017-2018، إلى 56 بالمائة خلال الموسم الدراسي 2018-2019، لتبلغ 90.6 بالمائة خلال الموسم الدراسي 2023-2024. ويصل عدد تلاميذ التعليم الأولي بالجهة إلى ما مجموعه 74 ألفا و697 تلميذا، (3377 تلميذا منهم بمديرية الرباط)، ممن يتابعون دراستهم بـ1386 مؤسسة عمومية (66 منها بمديرية الرباط)، ويتوزعون على 3238 قسما بالجهة، (160 قسما منها بمديرية الرباط).

وفي ما يتعلق بالشق الاجتماعي، ذكرت المعطيات ذاتها أن عدد المستفيدين من النقل المدرسي، والذي يشكل حجر الزاوية بغرض محاربة الهدر المدرسي، فيبلغ 57 ألفا و220 تلميذا (210 مستفيدين منهم بمديرية الرباط). كما قدر عدد المستفيدين من منحة كاملة بـ 12 ألفا و350 مستفيدا (940 منهم بمديرية الرباط).

والتحق ما مجموعه مليون و220 ألفا و427 تلميذة وتلميذا، 226 ألفا و808 تلميذة وتلميذ منهم بالتعليم الخصوصي، بمقاعدهم الدراسية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، وذلك برسم الدخول المدرسي 2023-2024.

وعلى غرار باقي جهات المملكة وتحت شعار، “من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”، انطلق الاثنين بعموم جهة الرباط-سلا-القنيطرة، الموسم الدراسي 2023-2024 بكافة المؤسسات التعليمية، بزخم قوي من حيث التدابير والبرامج الرامية إلى دعم تنزيل خارطة الطريق 2022-2026.

(و م ع)

إقرأ أيضا: