الشرطة السياحية تتعزز بوسائل نقل وزي وظيفي مميز

أعلنت مصالح الأمن الوطني أن فرق الشرطة السياحية بمدن مراكش وأكادير وطنجة والرباط والدار البيضاء وفاس، ستشرع ابتداء من الخميس 17 غشت 2023، في العمل بوسائل النقل والزي الوظيفي الجديد المميز والمخصص للشرطة السياحية.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن معدات العمل الجديدة تتضمن سيارات تحمل الهوية البصرية الجديدة للمديرية العامة للأمن الوطني، التي تتقاسم مجموعة من المميزات التعريفية مع باقي سيارات الأمن الوطني، مع تمييزها كوحدات تدخل تابعة لفرق “الشرطة السياحية”، الأمر الذي ينتظر أن يسهل عمل هذه الفرق وتدخلها بالفضاءات السياحية.

أضاف البلاغ أن المعـدات الجديدة، التـي تـم وضـعهـا رهـن إشـارة فـرق الشـرطة السياحية، تشـمل ملابـس خاصـة بفصـلي الشـتاء والصيف وتدخل في إطـار الـزي الـوظيفي، كما تتضمن سترات عاكسـة للأضـواء عمليـة وعاليـة الجـودة، فـضـلا عـن شــارات للكتـف تحـمـل الهويـة البصـرية المميزة للشرطة السياحية.

وینــدرج تـوفير هـذه الـوسـائل المميزة الجديـدة، وفق البلاغ نفسه، فـي ســيـاق حـرص المديريـة العامـة للأمـن الـوطني على تحـديث العـرض الأمني في الفـرق المتخصصـة عمـومـا، وفــرق الشـرطة السياحية علـى وجـه الخصـوص، باعتبارهـا تضطلع بـدور حيـوي في مواكبـة وتـأمين النشـاط السياحي المكثف الذي تتميز به بلادنا.

يسرى عويفي