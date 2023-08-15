جرى اليوم الثلاثاء حفل تنصيب رجال سلطة جدد بعمالة الرباط، وذلك في إطار الحركة الانتقالية التي باشرتها وزارة الداخلية، بحضور العديد من الشخصيات.

وقال والي جهة الرباط – سلا – القنيطرة، عامل عمالة الرباط، محمد اليعقوبي، في كلمة بالمناسبة، إن هذه التعيينات الجديدة تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية للرفع من الأداء والترشيد الأمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة، مع الحرص على تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية.

وأضاف اليعقوبي أنه على مستوى مدينة الرباط، همت الحركة الانتقالية، التي تتعلق بمختلف المناصب داخل الإدارة الترابية، 43 رجل سلطة، 16 منهم سيلتحقون بالإدارة المركزية أو جهات أخرى بالمملكة.

وأشار الوالي إلى أن هذه الحركة شكلت مناسبة جديدة لتنفيذ التعليمات الملكية الرامية إلى الانتقال التدريجي، من نموذج للوظيفة العمومية قائم على تدبير المسارات المهنية ، إلى نموذج جديد مبني على تدبير الكفاءات.

وخلال مراسم هذا الحفل، حث السيد اليعقوبي جميع رجال السلطة على التحلي بمزيد من الجدية والتفاني في القيام بمهامهم وفق مقاربة تشاركية، من أجل الاستجابة لاحتياجات وانشغالات المواطنين.

يذكر أن وزارة الداخلية قامت بإجراء حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة همت 1116 منهم، أي 25 بالمائة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية.

(و م ع)

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