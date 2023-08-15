إطلاق مشروع من تطوان لدعم المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة

أطلقت جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب مشروعا يروم دعم المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة.

وذكر بلاغ لجمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب ACB ، التي يوجد مقرها بتطوان، أنه في إطار مشروع “أصواتنا” المنجز من طرف الجمعية بشراكة مع الصندوق الوطني الأمريكي للديمقراطية NED، تم وضع مبادرة تهدف إلى المساهمة في توفير بيئة حاضنة وداعمة للمشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة.

وأوضح البلاغ أنه تم إطلاق استمارة الترشح هاته للأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب الذين لديهم تجربة سياسية سابقة، ولديهم شغف الدفاع عن حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، من أجل اختيار 30 مشارك ومشاركة من جميع ربوع المملكة بغرض المشاركة في برنامج تقوية القدرات والمعارف في مواضيع الحكامة ، حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، القيادة والترافع، التواصل السياسي.

كما تسعى المبادرة الى إنشاء شبكة وطنية للمنتخبين والمنتخبات في وضعية إعاقة، وتشكيل أجهزة حكامتها وتنظيم مبادرات وأنشطة تسعى لتوسيع دائرة المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة.

وأشار بلاغ جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب الى أن يوم الأحد 03 شتنبر 2023 يعتبر آخر أجل لملء استمارة الترشح للمشروع، وسيتم التواصل فقط مع الأشخاص الذين تم قبول ترشيحهم/ن.

(و م ع)

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