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ملف الصباح

منذ 4 دقائق
3 أسئلة إلى * أشرف منصور جدوي تدعيم الإحساس بالأمن كثرت في الآونة الأخيرة جرائم ما يعرف ب”ولاد الفشوش”، بم تفسرون ذلك؟ > جوابا عن هذا السؤال، أعتقد أن الأمر لا يتعلق بكثرة القضايا أو ما شابه ذلك، إذ تبقى معدلات هذه الجرائم متحكما فيها. والسبب الذيأكمل القراءة »

Assabah

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منذ 4 دقائق
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