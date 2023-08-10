بورصة البيضاء..تداولات الافتتاح على وقع الانخفاض

استهلت بورصة الدار البيضاء تداولاتها اليوم الخميس على وقع الانخفاض.

وهكذا، سجل مؤشرها الرئيسي “مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، تراجعا بنسبة 0,09 في المائة، مستقرا بذلك عند 12.022,76 نقطة.

وسجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، انخفاضا بنسبة 0,17 في المائة إلى 975,09 نقطة.

بدوره خسر MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، بنسبة 0,17 في المائة، مستقرا بذلك عند 903,66 نقطة.

من جهته، سجل “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، خسارة بنسبة 0,27 في المائة إلى 958,8 نقطة.

على مستوى القيم الفردية سجلت أقوى الارتفاعات من قبل “الشركة المغاربية للنقديات” (+2,35 % / 170 درهما)، و”فيني بروسيت” (+2,28 % / 110 درهما)، و”البنك المغربي للتجارة والصناعة” (+2,08 %/ 490 درهما)، و”ميد بايبر” (+1,99 % / 25,65 درهما)، و”مناجم” (+1,57 % / 1.879 درهما).

بالمقابل، سجلت أقوى الانخفاضات من لدن “سلفين” (-3,98 % / 576,1 درهما)، و”إيكدوم” (-3,69 % / 1.096 درهما)، و”إقامات دار السعادة” (-3,11 % / 17,73 درهما)، و”أفريك أندوستري” (-2,51 % / 350 درهما)، و”سنيب” (-2,5 % / 607,3 درهما).

وكان مؤشر “مازي” قد أنهى تداولات أمس الأربعاء على خسارة بنسبة 0,33 في المائة منتقلا إلى 12.034,04 نقطة.

(و م ع)

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