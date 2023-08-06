تتويج المغرب ببطولة إفريقيا للملاكمة بثماني ميداليات ذهبية وفضيتين

توج المنتخب المغربي للملاكمة ، بطلا لإفريقيا، عقب فوزه بثماني ميداليات ذهبية ، وميداليتين فضيتين بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

ومنحت البطلة وداد برطال الميدالية الذهبية الأولى للمغرب في وزن (54 كلغ) بتغلبها على الجزائرية فاطمة الزهراء عبد القادر ، قبل ان تنتزع بطلة العالم خديجة المرضي (81 كلغ) الميدالية الذهبية الثانية.

وفازت رباب شدار بالميدالية الفضية على غرار مواطنتها أميمة بلحبيب (66 كلغ).

وفاز عماد عزوزي (54 كلغ) بالميدالية الذهبية، ليلحق به محمد ربيعي (75 كلغ)، الذي تمكن دون مفاجأة تذكر من انتزاع المعدن النفيس.

وأحرز محمد الصغير الميدالية الذهبية الخامسة، فيما فازت ياسمين متقي بالميدالية الذهبية الخامسة.

كما فاز سعيد مترجي وسليمان سمغولي بالميداليتين الذهبية السابعة والثامنة.

وتنافس في هذه البطولة 33 فريقيا، وشارك فيها المغرب ب18 ملاكما (عشرة رجال وثماني سيدات).

ويضم الوفد المغربي الذي يرأسه عضو المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية للملاكمة، نبيل حليمي، على الخصوص المديرين التقنيين ، عثمان فاضيلي ، واسماعيل لعروسي، والمدربين هشام نافيل، وعبد الحق عشيق ويوسف سرور.

(و م ع)

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