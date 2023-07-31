سطات..تسليم سيارات إسعاف وحافلات للنقل المدرسي

تم، أمس الأحد بمقر عمالة سطات، تسليم ما مجموعه 15 سيارة إسعاف، و15 حافلة للنقل المدرسي، ووحدة متنقلة واحدة، بالإضافة إلى شاحنتين صهريجيتين، لمجموعة من الجماعات بإقليم سطات، بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لتربع الملك على عرش أسلافه.

وتندرج هذه العملية التي أشرف عليها إبراهيم أبو زيد عامل إقليم سطات، بحضور على الخصوص، رئيس المجلس الإقليمي والكاتب العام للعمالة، وعدد من منتخبي الإقليم، ورجال السلطة، ورؤساء المصالح الأمنية المدنية والعسكرية، في إطار دعم الخدمات الصحية والحد من الهدر المدرسي، وتزويد ساكنة المناطق القروية التي تشهد نقصا في الموارد المائية بالماء الصالح للشرب.

وبالمناسبة، أشار نور الدين بن سعيد رئيس مصلحة بقسم العمل الاجتماعي بالعمالة، إلى أن هذه العملية تأتي في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تروم بالأساس تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، مبرزا أن الكلفة الإجمالية لهذا المشروع بلغت أزيد من 14 مليون درهم.

وأبرز أن حافلات النقل المدرسي التي ستعزز أسطول النقل المدرسي ستمكن التلاميذ المنحدرين من أوساط فقيرة من الالتحاق بمؤسساتهم التعليمية بشكل أسهل وفي ظروف آمنة، مضيفا أنه في ما يخص الوحدة المتنقلة فستوضع رهن إشارة دار الأطفال بمدينة البروج التي تتكفل بالأشخاص بدون مأوى.

وبالنسبة للشاحنات الصهريجية أبرز السيد بن سعيد، أنها ستمكن ساكنة المناطق التي بها فرشة مائية جد عميقة من الاستفادة من الماء في ظروف جيدة، مشيرا من جهة أخرى، إلى أن تسليم سيارات الإسعاف يهدف إلى تلبية الخصاص الحاصل في سيارات الإسعاف وتعزيز الخدمات الصحية خاصة بالمقاطع الطرقية الكبرى التي تكثر بها حوادث السير.

(و م ع)

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