العلمي يرد على الرجاء

أكد سيف الدين العلمي، لاعب الرجاء الرياضي السابق، خلال بلاغ لوسائل الإعلام نشر عبر محاميه، أن الفريق الأخضر توقف منذ دجنبر 2018 عن الوفاء بالتزاماته المالية تجاه اللاعب، بعد توقيع عقد لثلاث مواسم في 17 يوليوز من السنة نفسها.

وحسب البلاغ نفسه الذي توصلت “الصباح” بنسخة منه، فإن الرجاء لم يدفع أجور العلمي منذ دجنبر 2018، وجميع المبالغ المتفق عليها من منحة التوقيع، ومنح المباريات ومكافئة المردودية والأهداف المتفق عليها في العقد، وتم استبعاد اللاعب من الفريق.

وأوضح البيان نفسه أن الرجاء لم يجب عن مختلف المطالبات والرسائل التي وجهت له من قبل العلمي، ووكيله ومحاميه، وإزاء ذلك، قرر اللاعب تقديم دعوى أمام غرفة النزاعات التابعة للجامعة الملكية لكرة القدم، لتحسم الأخيرة لصالحه، ورغم طعن النادي أمام الاستئناف فإنها أكدت الحكم الابتدائي.

ووصلت القضية إلى محكمة التحكيم الرياضي “الطاس” والتي أعطت هي الأخرى الحق للعلمي ودعت النادي لصرف مستحقاته، وهو الأمر الذي لم يتم إلى حد الآن.

وحسب البلاغ دائما، لجأ العلمي إلى الهيأة التأديبية التابعة للجامعة، بسبب رفض الرجاء تنفيذ الحكم، والتي عاقبت النادي بعدم تقييد لاعبيه الجدد، إلى حين تأدية مستحقات اللاعب.

واعتبر البيان نفسه أن العلمي وجه مراسلات مباشرة وغير مباشرة منذ أكثر من أربع سنوات دون أن يتلقى أي جواب من النادي، وخلال الأسبوعين الأخيرين لم يمر يوم واحد دون أن يقوم العلمي ومستشاروه بالتواصل مع الرجاء من أجل محاولة إيجاد حل مقبول للطرفين.

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