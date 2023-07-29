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مجتمع

منذ 32 ثانية
صنـاع الفرجـة فـي مواسـم “التبوريـدة” “الهناوات” و”با التهامي” و”سبيسيال” وعلاقتهم بـ “المحارك” لـ «محارك» «التبوريدة» سحر لا يدركه إلا المولعون بركوب الخيل والمهووسون برائحة البارود. ولذا كثر التغني بالخيل والخيول والبارود و»التبوريدة»، إذ نجد مثلا عددا من الأغاني تمجد الفرس والفارس نحو: «العود اللي بعتيه … أشأكمل القراءة »

Assabah

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منذ 32 ثانية
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