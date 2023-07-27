نشرة إنذارية … موجة حر بعدد من مناطق المملكة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 33 و47 درجة من السبت إلى الثلاثاء المقبلين بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 33 و36 درجة، يومي السبت والأحد المقبلين، بكل من إقليمي فحص – أنجرة والمضيق – الفنيدق.

كما يرتقب، وفق النشرة ذاتها، تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و44 درجة، بكل من أقاليم بني ملال والفقيه بن صالح وقلعة السراغنة وتارودانت وكلميم وورزازات وتنغير، ومابين 39 و42 درجة بكل من خريبكة وخنيفرة وسطات (الجنوب) وبولمان، ومابين 35 و39 بكل من أزيلال والحوز وإفران وداخل أقاليم شفشاون وتطوان والناظور والدريوش، وذلك من السبت إلى الاثنين المقبلين.

ومن المرتقب كذلك، تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و47 درجة، من السبت إلى الثلاثاء المقبلين، بكل من طاطا والرشيدية وزاكورة.

وخلال الفترة الممتدة من الأحد إلى الثلاثاء المقبلين، يتوقع أيضا تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بكل من أسا -الزاك والسمارة وشرق أقاليم بوجدور وأوسرد وواد الذهب.

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