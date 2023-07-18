حجز 323 كيلوغرام من الشيرا خلال إحباط عملية للتهريب الدولي للمخدرات بمرفأ الصيد بالناظور

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الثلاثاء، من إجهاض محاولة للتهريب الدولي للمخدرات وحجز 323 كيلوغرام من مخدر الشيرا على مستوى مرفأ الصيد وذلك وفق ما أفاد به مصدر أمني.

وحسب المصدر نفسه فقد أسفرت هذه العملية الأمنية عن توقيف شخصين يعملان على متن قارب للصيد، يشتبه في تورطهما في المشاركة في ارتكاب هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة امتداداتها وارتباطاتها الوطنية والدولية.

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