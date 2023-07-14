ندوة: المغرب أضحى في عهد الملك محمد السادس قوة إقليمية وازنة

أكد مشاركون أمس الخميس في أشغال ندوة دولية نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، احتفالا بالذكرى ال24 لعيد العرش المجيد، أن المغرب أضحى في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس قوة إقليمية وازنة بفضل دبلوماسية قائمة على قيم السلم والتسامح والحوار.

و تهدف هذه الندوة التي عرفت حضور عدد من الوزراء والشخصيات الدبلوماسية، إلى استحضار التحولات الإيجابية والخطوات الجبارة التي حققتها المملكة في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

كما شكلت هذه الندوة الدولية المنظمة تحت عنوان “جلالة الملك محمد السادس: الإرادة الملكية لجعل المغرب بلدا صاعدا”، مناسبة شدد خلالها المشاركون على دينامية الإصلاحات و الأوراش القطاعية الكبرى التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس منذ توليه العرش سنة 1999، والتي مكنت المغرب من تحقيق انجازات تنموية مهمة انعكست ايجابا على معدلات نموه و ضاعفت من ناتجه الداخلي الخام.

كما أكد المتدخلون خلال اللقاء على ضرورة استثمار المغرب لشراكاته الاقتصادية الدولية المتنوعة وكذا تحديث اقتصاده وتنويعه بل وجعله أكثر تنافسية من خلال الاستفادة المثلى من شبكة اتفاقيات التبادل الحر التي تربطه بعدد مهم من شركائه، وذلك من أجل تسريع عملية دخوله إلى نادي البلدان الصاعدة.

وبهذه المناسبة قال عمر حنيش، عميد بالنيابة لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا ونائب رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط، ان هذه الندوة جاءت في سياق احتفالات الشعب المغربي بالذكرى الرابعة والعشرين لتربع جلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين وذلك بمشاركة ثلة من الشخصيات السياسية و الديبلوماسية والاقتصادية الوازنة من بلدان مختلفة.

واعتبر أن اللقاء فرصة للوقوف عند دور جلالة الملك محمد السادس نصره الله في جعل المغرب بلدا صاعدا، وكيف أضفى على البلاد دينامية اقتصادية واجتماعية ومؤسساتية ورياضية وثقافية جعلت من المغرب دولة بارزة وذات أهمية في الساحة الاقليمية والعالمية.

كما أكد حنيش ان الرؤية المتبصرة لجلالة الملك والاصلاحات الجوهرية التي اقدم عليها سواء على المستوى المؤسساتي او السياسي او الاقتصادي، وكذلك المشاريع التنموية الكبرى كتمديد الطرق السيارة وميناء طنجة المتوسط ومحطة نور للطاقة الشمسية والقطار الفائق السرعة ومخطط المغرب الأخضر، كل ذلك ساهم في النهوض بالمغرب وجعل منه قوة إقليمية.

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