شركة “بينتر” الإسبانية تدشن خطا جويا جديدا بين لاس بالماس والصويرة

حطت طائرة تابعة لشركة الطيران الإسبانية “بينتر”، أمس السبت، بمطار الصويرة – موكادور الدولي، قادمة من لاس بالماس (جزر الكناري)، إيذانا بتدشين خط جوي جديد، يأتي ليعزز الربط الجوي لمدينة الرياح مع بقية العالم.

وتم استقبال، طائرة شركة “بينتر”، لدى هبوطها بمدرج مطار الصويرة – موكادور الدولي، بتقليد رش الماء.

ونظم، بهذه المناسبة، حفل استقبال على شرف الركاب، حضره، على الخصوص، مسؤولون بالمطار، وممثلو المكتب الوطني المغربي للسياحة، والمجلس الإقليمي للسياحة بالصويرة، وكذا السلطات المحلية.

وسيؤمن هذا الخط الجوي الجديد، الذي سيساهم دون شك في تعزيز الربط الجوي للصويرة والنهوض أكثر بجاذبيتها السياحية، رحلتين أسبوعيتين مباشرتين (السبت والثلاثاء).

وقال المندوب الإقليمي للسياحة بالصويرة، يونس الدبيبغة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بهذه المناسبة، “نحن سعداء جدا بتدشين أول رحلة مباشرة بين الصويرة وجزر الكناري، والتي تأتي لتؤكد مرة أخرى أهمية الزبناء الإسبان الذين يزورون مدينة الرياح”.

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