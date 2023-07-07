الملك يهنئ رئيس جمهورية القمر بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر الاتحادية، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني للرئيس عثمان غزالي وأصدق المتمنيات لشعب جمهورية القمر الاتحادية الشقيق بمزيد التقدم والرفاه. ومما جاء في برقية جلالة الملك “وأغتنم هذه المناسبة المجيدة لأعرب لكم عن اعتزازي بما يجمع المملكة المغربية وجمهورية القمر الاتحادية من روابط متينة قائمة على الأخوة والتضامن، مؤكدا لكم حرصي على مواصلة العمل سويا من أجل ترسيخ هذه الروابط وتعزيز تعاوننا الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة لشعبينا الشقيقين”.

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