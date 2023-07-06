يهتم أغلب الآباء منذ ولادة أطفالهم بطعامهم وشرابهم، مع الحرص على زيارة الطبيب والمدارس التي سيتابعون فيها دراستهم إلى غير ذلك، لكنهم يغفلون كثيرا أهمية الصحة النفسية لديهم. ويؤكد المختصون في التربية أن الآباء يعتبرون نموذجا للطفل، لذلك عليهم الحفاظ على صحتهم النفسية والعقلية، لخلق بيئة سليمةأكمل القراءة »
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